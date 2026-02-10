Իրանի ԱԳՆ. ԵՄ-ն կառուցողական դեր չխաղաց ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններում

Երեւան: Մեդիամաքս: Եվրամիությունը չկարողացավ դրական ազդեցություն ունենալ Իրանի և ԱՄՆ-ի բանակցությունների ընթացքի վրա։
Այդ մասին հայտարարել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին։
«Եվրոպացիները չկարողացան անկախ և դրական դեր խաղալ դիվանագիտական գործընթացներում և որոշեցին պարզապես ենթակա կողմի դիրք զբաղեցնել։ Արդյունքում նրանք շատ լուրջ սխալ թույլ տվեցին», - ասել է նա՝ մեկնաբանելով Ֆրանսիայի ԱԳՆ ղեկավար Ժան-Նոէլ Բարոյի հայտարարությունները, որոնցում նա քննադատել են Թեհրանին:
