Փետրվար 10, 2026
Իրանի ԱԳՆ. ԵՄ-ն կառուցողական դեր չխաղաց ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններում


Լուսանկարը` REUTERS


Երեւան: Մեդիամաքս: Եվրամիությունը չկարողացավ դրական ազդեցություն ունենալ Իրանի և ԱՄՆ-ի բանակցությունների ընթացքի վրա։

Այդ մասին հայտարարել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաին։

 

«Եվրոպացիները չկարողացան անկախ և դրական դեր խաղալ դիվանագիտական գործընթացներում և որոշեցին պարզապես ենթակա կողմի դիրք զբաղեցնել։ Արդյունքում նրանք շատ լուրջ սխալ թույլ տվեցին», - ասել է նա՝ մեկնաբանելով Ֆրանսիայի ԱԳՆ ղեկավար Ժան-Նոէլ Բարոյի հայտարարությունները, որոնցում նա քննադատել են Թեհրանին:

