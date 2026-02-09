Սիյարտոն բացատրել է, թե ինչու է ԵՄ-ն «հարձակվում» Վրաստանի վրա

Երեւան: Մեդիամաքս: Հունգարիայի ԱԳՆ ղեկավար Պետեր Սիյարտոն ասել է, որ «Եվրոպական միությունը հարձակվում է Վրաստանի վրա, քանի որ Թբիլիսիում գործում է պահպանողական, հայրենասեր եւ ինքնիշխան կառավարություն»:
ՏԱՍՍ-ի հաղորդման համաձայն «Ռուստավի-2» վրացական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Սիյարտոն նշել է.
«Բրյուսելին դա դուր չի գալիս։ Նույն պատճառով նրանք պայքարում նաեւ մեր դեմ»։
Իսկ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ասել է, որ վերջին շրջանում Վրաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններում փոփոխություններ չեն արձանագրվել եւ հույս է հայտնել, որ «Եվրամիությունն ու նրա բյուրոկրատիան կկարողանան վերադարձնել սեփական ինքնիշխանությունը»։
