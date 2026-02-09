The Jerusalem Post. Իսրայելը զգուշացրել է ԱՄՆ-ին, որ կարող է հարվածել Իրանին

Երեւան: Մեդիամաքս: Իսրայելի իշխանությունները զգուշացրել են ԱՄՆ-ին, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող են միակողմանի հարված հասցնել Իրանին՝ առանց Վաշինգտոնի մասնակցության:
Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը, այս մասին գրում է The Jerusalem Post թերթը:
Ըստ թերթի տվյալների՝ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներն այս տեղեկատվությունը փոխանցել են Պենտագոնի պաշտոնյաներին նախորդ շաբաթ:
«Մենք ասել ենք ամերիկացիներին, որ միայնակ հարված կհասցնենք, եթե Իրանը հատի բալիստիկ հրթիռների հարցում մեր սահմանած «կարմիր գիծը»»,- թերթին հայտնել է Իսրայելի ռազմաքաղաքական ղեկավարության աղբյուրը:
