Թրամփն արժանի է Նոբելյան մրցանակին, վստահ է Փաշինյանը

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն կարծում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն արժանի է Նոբելյան խաղաղության մրցանակին:
Կառավարությունից հայտնում են, որ այդ մասին նա ասել է Աբու Դաբիում «Զայեդ» մարդկային եղբայրության 2026 մրցանակաբաշխությանը հետեւած ելույթում:
Այս պատվավոր մրցանակը ստանալու այս նշանակալի առիթով ես կցանկանայի խորին երախտագիտություն հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ում անձնական ներգրավվածությունն ու խաղաղության իդեալին նվիրվածությունը հիմնական գործոններն էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքման համար, և հուսով եմ, որ մենք պատիվ կունենանք ներկա գտնվել նրան Նոբելյան խաղաղության մրցանակն ըստ արժանվույն շնորհելու արարողությանը, ինչին նա արժանի է», - ասել է Հայաստանի վարչապետը:
