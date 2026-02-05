Թրամփն արժանի է Նոբելյան մրցանակին, վստահ է Փաշինյանը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Փետրվար 05, 2026
314 դիտում

Թրամփն արժանի է Նոբելյան մրցանակին, վստահ է Փաշինյանը


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն կարծում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն արժանի է Նոբելյան խաղաղության մրցանակին:

Կառավարությունից հայտնում են, որ այդ մասին նա ասել է Աբու Դաբիում «Զայեդ» մարդկային եղբայրության 2026 մրցանակաբաշխությանը հետեւած ելույթում:

 

Այս պատվավոր մրցանակը ստանալու այս նշանակալի առիթով ես կցանկանայի խորին երախտագիտություն հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ում անձնական ներգրավվածությունն ու խաղաղության իդեալին նվիրվածությունը հիմնական գործոններն էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքման համար, և հուսով եմ, որ մենք պատիվ կունենանք ներկա գտնվել նրան Նոբելյան խաղաղության մրցանակն ըստ արժանվույն շնորհելու արարողությանը, ինչին նա արժանի է», - ասել է Հայաստանի վարչապետը:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Քաղաքականություն | Փետրվար 5, 2026 13:42
Արցախի ղեկավարները դատապարտվեցին ցմահ եւ 20 տարվա ազատազրկման

Հասարակություն | Փետրվար 5, 2026 13:06
Ռուբեն Վարդանյան. «Պարտավոր ենք ընտրել վերածնունդը»

Պարզաբանում | Փետրվար 5, 2026 11:36
6 հարց ու պատասխան TRIPP-ի հավանական կառավարիչ AECOM-ի մասին
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026