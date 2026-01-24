Թրամփն ազդարարել է Վենսի այցը Հայաստան եւ Ադրբեջան

Երեւան: Մեդիամաքս: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւին եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին «անցյալ տարվա օգոստոսին մեր կողմից ստորագրված խաղաղության համաձայնագրին հավատարիմ մնալու համար»:
Մեդիամաքսը նշում է, որ 2025 թվականի օգոստոսին ԱՄՆ նախագահի ներկայությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները խաղաղության համաձայնագիրը ոչ թե ստորագրել են, այլ՝ նախաստորագրել:
«Դա դաժան պատերազմ էր, ութից մեկը, որը ես ավարտեցի, բայց այժմ մենք բարգավաճում եւ խաղաղություն ունենք», - գրել է Թրամփը Truth Social ցանցում:
Սպիտակ տան ղեկավարը հայտնել է, որ փետրվարին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջ. Դ. Վենսը կայցելի Հայաստան եւ Ադրբեջան՝ «խաղաղ ջանքերը զարգացնելու եւ «Միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման Թրամփի ուղին» (TRIPP) առաջ մղելու նպատակով»:
Թրամփը նաեւ հայտարարել է Ադրբեջանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը ամրապնդելու, Հայաստանի հետ խաղաղ միջուկային համագործակցության համաձայնագիր կնքելու, ինչպես նաեւ ԱՄՆ կիսահաղորդչային արտադրողների համար գործարքներ կազմակերպելու եւ Ադրբեջանին ԱՄՆ-ում արտադրված պաշտպանական սարքավորումներ, այդ թվում՝ նավեր վաճառելու մտադրության մասին:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: