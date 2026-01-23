Ալեն Սիմոնյանը Մատվիենկոյի հետ քննարկել է Ռուսաստան կատարելիք այցը - Mediamax.am

Հունվար 23, 2026
203 դիտում

Ալեն Սիմոնյանը Մատվիենկոյի հետ քննարկել է Ռուսաստան կատարելիք այցը


Լուսանկարը` council.gov.ru


Երեւան: Մեդիամաքս: Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է ունեցել ՌԴ Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ:

ՀՀ ԱԺ լրատվական ծառայությունից հայտնել են, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են Ալեն Սիմոնյանի՝ փետրվարի 5-6-ը Ռուսաստան կատարելիք պաշտոնական այցին վերաբերող մանրամասներ:

 

Անդրադարձ է կատարվել նաեւ հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգին վերաբերող այլ հարցերի: 

Մեր ընտրանին
