Փաշինյանը ստորագրել է «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրությունը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Հունվար 23, 2026
180 դիտում

Փաշինյանը ստորագրել է «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրությունը


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավերով որպես հիմնադիր անդամ մասնակցել է «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրության ստորագրման հանդիսավոր արարողությանը։

Կառավարությունից հայտնում են, որ ստորագրման արարողությանը մասնակցել են Հայաստանի, ԱՄՆ-ի, Արգենտինայի, Ադրբեջանի, Բահրեյնի, Բելգիայի, Բուլղարիայի, Եգիպտոսի, Հունգարիայի, Ինդոնեզիայի, Հորդանանի, Ղազախստանի, Կոսովոյի, Մարոկկոյի, Պակիստանի, Քաթարի, Պարագվայի, Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի, ԱՄԷ-ի, Ուզբեկստանի եւ Իսրայելի պատվիրակությունների ղեկավարները: 

 

Արարողության ընթացքում երկրների ներկայացուցիչներն ԱՄՆ նախագահի ներկայությամբ ստորագրել են  «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրությունը: 

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Հունվար 22, 2026 17:46
Փաշինյանը ստորագրել է «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրությունը

Տարածաշրջան | Հունվար 22, 2026 17:21
Թրամփի հետ հանդիպմանն Ալիեւը TRIPP-ը «Զանգեզուրի միջանցքի» մաս է անվանել

Հասարակություն | Հունվար 22, 2026 17:06
Մայր Աթոռ. Կեղծ մեղադրանքներով չպետք է ձախողել Եպիսկոպոսաց ժողովը
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026