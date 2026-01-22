Փաշինյանը մեկնել է Դավոս - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Հունվար 22, 2026
184 դիտում

Փաշինյանը մեկնել է Դավոս


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Շվեյցարիա։

Կառավրությունից հայտնում են, որ հունվարի 22–ին Դավոսի Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավերով կմասնակցի «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրության ստորագրման հանդիսավոր արարողությանը՝ որպես հիմնադիր անդամ:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Հունվար 22, 2026 09:01
Փաշինյանը մեկնել է Դավոս

Հայաստանն ու աշխարհը | Հունվար 22, 2026 00:03
«Միայն ԱՄՆ-ն կարող է Հայաստանին իրական ազատագրում առաջարկել»

Հասարակություն | Հունվար 21, 2026 17:52
Անհնազանդ Փարաջանովը, արվեստի ուժը եւ 10-ամյա Իռենը
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026