Փաշինյանը մեկնել է Դավոս

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Շվեյցարիա։
Կառավրությունից հայտնում են, որ հունվարի 22–ին Դավոսի Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավերով կմասնակցի «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրության ստորագրման հանդիսավոր արարողությանը՝ որպես հիմնադիր անդամ:
