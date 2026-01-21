Փաշինյանը ընդունել է Խաղաղության խորհրդին միանալու Թրամփի հրավերը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Հունվար 21, 2026
553 դիտում

Փաշինյանը ընդունել է Խաղաղության խորհրդին միանալու Թրամփի հրավերը


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական հրավերը՝ Խաղաղության խորհրդին որպես հիմնադիր անդամ միանալու վերաբերյալ:

«Վարչապետ Փաշինյանը սիրով եւ պատասխանատվությամբ ընդունել է առաջարկը՝ վերահաստատելով Հայաստանի հանձնառությունը խաղաղության առաջմղմանը»,- Ֆեյսբուքում գրել է ՀՀ վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասայանը: 

 

Նա հրապարակել է Թրամփի նամակը, որն ուղարկվել է 2026թ. հունվարի 16-ին:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Հունվար 20, 2026 17:38
Երբեմնի «գլխավոր միջնորդ» Շառլ Միշելը կրկին Երեւանում է՝ այլ դերում

Հայաստանն ու աշխարհը | Հունվար 20, 2026 16:34
Բաքուն զգուշավոր է «Հարավային Ադրբեջանի» հարցում

Տարածաշրջան | Հունվար 20, 2026 13:14
ԱՀԾ. 2026-ին ՀՀ-ի եւ Ադրբեջանի միջեւ ռազմական էսկալացիան անհավանական է
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026