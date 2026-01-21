Փաշինյանը ընդունել է Խաղաղության խորհրդին միանալու Թրամփի հրավերը

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական հրավերը՝ Խաղաղության խորհրդին որպես հիմնադիր անդամ միանալու վերաբերյալ:
«Վարչապետ Փաշինյանը սիրով եւ պատասխանատվությամբ ընդունել է առաջարկը՝ վերահաստատելով Հայաստանի հանձնառությունը խաղաղության առաջմղմանը»,- Ֆեյսբուքում գրել է ՀՀ վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասայանը:
Նա հրապարակել է Թրամփի նամակը, որն ուղարկվել է 2026թ. հունվարի 16-ին:
