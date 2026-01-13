Միրզոյանն ու Ռուբիոն համատեղ հայտարարություն կանեն TRIPP-ի վերաբերյալ

Երեւան: Մեդիամաքս: Հունվարի 13-ից 14-ը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով կգտնվի ԱՄՆ-ում:
ՀՀ ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ Արարատ Միրզոյանը կհանդիպի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։
Նախատեսվում է, որ նրանք համատեղ հայտարարություն կանեն TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) նախագծի կենսագործման շրջանակի վերաբերյալ:
2025թ. դեկտեմբերին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինն ասել էր, որ
««Թրամփի ուղու» ներքո օգուտները կբացեն առեւտրային ճանապարհներ եւ նորից կմիացնեն Հայաստանը համաշխարհային շուկայի հետ»։
Նա նշել էր, որ ««Թրամփի ուղին» ոչ միայն նպաստում է տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ընդլայնմանը, այլեւ Հայաստանին հնարավորություն է տալիս ընտրելու գործընկերներ արտահանման, ներմուծման ու համատեղ նախաձեռնությունների համար»։
«Ընտրության այս ազատությունը նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է ամենանպաստավոր պայմաններով կոմերցիոն պայմանավորվածություններ բանակցել, ինչը շահեկան կլինի Հայաստանի բիզնեսի եւ սպառողների համար», - ասել էր ԱՄՆ դեսպանը:
Քրիստինա Քվինը նկատել էր, որ «տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շուրջ մեր աշխատանքը սկսվում է «Թրամփի ուղու» շրջանակում, սակայն այն սոսկ դրանով չի սահմանափակվում»։
«Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը զուգընթաց մենք պատրաստ ենք աջակցել Հայաստանի լիարժեք ինտեգրմանը Արեւելք-Արեւմուտք կոմերցիոն օղակներում։ Իրականացման ուղղությամբ մեկ այլ ձեռքբերում էր վերջերս արված հայտարարությունը Միացյալ Նահանգների կողմից 145 միլիոն ԱՄՆ դոլար նոր ֆինանսավորում տրամադրելու մասին։ Այս միջոցների գերակշիռ մասը կուղղվի «Թրամփի ուղու» աշխատանքներին եւ սահմանների անվտանգության եւ կառավարման բարելավմանը։
Այժմ մենք աշխատում ենք Հայաստանի կառավարության հետ ձեւավորելու «Թրամփի ուղու» եւ հուշագրերից բխող անելիքների մշակման ու իրականացման կառույցներ։
Առաջինը՝ ձեւավորվում են երկու միջկառավարական աշխատանքային խմբեր, որոնք ուղղորդելու են հուշագրերի ու «Թրամփի ուղու» իրականացումը։ Աշխատանքային խմբերն արդեն ստեղծվել են եւ մինչեւ տարեվերջ կանցկացնեն իրենց անդրանիկ նիստերը։
Երկրորդը՝ «Թրամփի ուղու» պլանավորման ու կառուցման աշխատանքները ղեկավարելու նպատակով հայ-ամերիկյան կառույցի ձեւավորումն է։ Այժմ իրավական հարցերն են հստակեցվում կապված այս առանձնահատուկ կառույցի վերաբերյալ», - ասել էր ԱՄՆ դեսպանը:
