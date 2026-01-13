Թրամփը մաքսատուրքեր է սահմանում «Իրանի հետ գործ ունեցող» բոլոր երկրների հանդեպ - Mediamax.am

Թրամփը մաքսատուրքեր է սահմանում «Իրանի հետ գործ ունեցող» բոլոր երկրների հանդեպ


Լուսանկարը` Reuters


Երեւան: Մեդիամաքս: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է «Իրանի հետ գործեր ունեցող» բոլոր երկրների հանդեպ 25% մաքսատուրքեր սահմանելու մասին:

«Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ գործնական հարաբերություններ ունեցող ցանկացած երկիր 25% մաքսատուրք կվճարի Միացյալ Նահանգների հետ բոլոր գործարքների համար: Այս որոշումը վերջնական է եւ վերանայման ենթակա չէ», - գրել է Թրամփը TruthSocial սոցիալական ցանցում: 

 

 

