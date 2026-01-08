Փաշինյանը հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ դեսպանի հետ

Երեւան: Մեդիամաքս: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինին, որն ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը մեր երկրում։
Կառավարությունից հայտնում են, որ հունվարի 7-ին կայացած հանդիպման ժամանակ վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին Հայաստան–ԱՄՆ հարաբերությունների զարգացմանը նպաստելու համար եւ ընդգծել է Քրիստինա Քվինի պաշտոնավարման ընթացքում երկու երկրների միջեւ հարաբերությունները ռազմավարական մակարդակի բարձրացնելու փաստը։
Քրիստինա Քվինը համոզմունք է հայտնել, որ առաջիկայում եւս ՀՀ–ԱՄՆ գործակցությունը կզարգանա բոլոր ուղղություններով։
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: