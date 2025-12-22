Ալիեւը որոշել է անտեսել ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը - Mediamax.am

Դեկտեմբեր 22, 2025
Ալիեւը որոշել է անտեսել ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը


Լուսանկարը` kremlin.ru


Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը չի մասնակցի այսօր Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ երկրների առաջնորդների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին:

Ինչպես հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները՝ վկայակոչելով նախագահի աշխատակազմը, պատճառը Իլհամ Ալիեւի «խիտ աշխատանքային ժամանակացույցն» է:

 

Դեկտեմբերի 20-ին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ասել էր, որ Իլհամ Ալիեւը կմասնակցի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին եւ հանդիպում կունենա Վլադիմիր Պուտինի հետ: 

