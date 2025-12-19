Ուիթքոֆի խորհրդականը մասնակցել է ՀՀ դեսպանության հրավիրած քննարկմանը - Mediamax.am

Դեկտեմբեր 19, 2025
Ուիթքոֆի խորհրդականը մասնակցել է ՀՀ դեսպանության հրավիրած քննարկմանը


Երեւան: Մեդիամաքս: ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի գրասենյակի խորհրդական Վինայ Չոլան մասնակցել է Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի արդյունքների քննարկմանը, որը նախաձեռնել էր ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանությունը:

Դեսպանությունից հայտնում են, որ դեկտեմբերի 18-ին կայացած քննարկմանը մասնակցել են ամերիկյան շուրջ 15 «ուղեղային կենտրոնների» ներկայացուցիչներ, Վինայ Չոլան, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի խորհրդական Վահան Հունանյանը եւ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Գևորգ Մանթաշյանը։

«Մասնակիցները քննարկել են գագաթնաժողովից հետո ստեղծված հնարավորություններն ու մարտահրավերները, այդ թվում՝ կայուն խաղաղության առաջխաղացման, տարածաշրջանային կապերի ամրապնդման և վերջին համաձայնությունները կոնկրետ համագործակցության վերածելու գործնական ուղիները։ Քննարկման ընթացքում նաև ընդգծվել է Հայաստանի աճող դերը նորարարական տեխնոլոգիական էկոհամակարգերում և վստահելի, կանոնահեն գործընկերության կարևորությունը», - հայտնում են ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանությունից:

