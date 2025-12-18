«Հայաստանը կարեւորում է ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցությունը» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Դեկտեմբեր 18, 2025
275 դիտում

«Հայաստանը կարեւորում է ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցությունը»


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ՆԱՏՕ–ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան քննարկել են Հայաստան–ՆԱՏՕ գործընկերությանն ու համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։

Հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը կարեւորում է միջազգային գործընկերների, այդ թվում «ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցությունը՝ ի նպաստ տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության օրակարգի առաջմղման»։

 

«ՆԱՏՕ–ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը բարձր է գնահատել Հայաստանի հետ գործընկերությունը եւ շնորհակալություն հայտնել վարչապետին՝ նախորդիվ ՆԱՏՕ-ում հավատարմագրված դեսպաններին ընդունելու եւ հետաքրքիր ու արդյունավետ զրույցի համար։

 

Անդրադարձ է կատարվել օգոստոսի 8-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ստորագրված վաշինգտոնյան հռչակագրին, ինչպես նաեւ դրան հաջորդած իրադարձություններին։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային հաղորդակցության ապաշրջափակմանն ուղղված քայլերի, մասնավորապես, TRIPP եւ «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծերի շուրջ»,- ասվում է կառավարության հաղորդագրությունում:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Դեկտեմբեր 18, 2025 16:45
«Հայաստանը կարեւորում է ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցությունը»

«Գրքերի տաղավար» | Դեկտեմբեր 18, 2025 15:25
Էրիկ Բոգոսյանի ««Նեմեսիս» գործողություն»-ը հրատարակվել է ռուսերեն

Արտաքին քաղաքականություն | Դեկտեմբեր 18, 2025 14:30
Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում կմասնակցի ԵԱՏՄ եւ ԱՊՀ միջոցառումներին
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025