«Հայաստանը կարեւորում է ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցությունը»

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ՆԱՏՕ–ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան քննարկել են Հայաստան–ՆԱՏՕ գործընկերությանն ու համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։
Հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը կարեւորում է միջազգային գործընկերների, այդ թվում «ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցությունը՝ ի նպաստ տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության օրակարգի առաջմղման»։
«ՆԱՏՕ–ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը բարձր է գնահատել Հայաստանի հետ գործընկերությունը եւ շնորհակալություն հայտնել վարչապետին՝ նախորդիվ ՆԱՏՕ-ում հավատարմագրված դեսպաններին ընդունելու եւ հետաքրքիր ու արդյունավետ զրույցի համար։
Անդրադարձ է կատարվել օգոստոսի 8-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ստորագրված վաշինգտոնյան հռչակագրին, ինչպես նաեւ դրան հաջորդած իրադարձություններին։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային հաղորդակցության ապաշրջափակմանն ուղղված քայլերի, մասնավորապես, TRIPP եւ «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծերի շուրջ»,- ասվում է կառավարության հաղորդագրությունում:
