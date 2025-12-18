Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում կմասնակցի ԵԱՏՄ եւ ԱՊՀ միջոցառումներին

Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, ուր կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։
Այս մասին Փաշինյանը հայտնել է այսօր կառավարության հերթական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում։
ԵԱՏՄ խորհրդի նիստը նախատեսված է դեկտեմբերի 21-ին, այն համընկնում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպման հետ, որը տեղի կունենա Սանկտ Պետերբուրգում դեկտեմբերի 21-22-ին:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: