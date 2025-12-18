Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում կմասնակցի ԵԱՏՄ եւ ԱՊՀ միջոցառումներին - Mediamax.am

Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում կմասնակցի ԵԱՏՄ եւ ԱՊՀ միջոցառումներին


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, ուր կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։

Այս մասին Փաշինյանը հայտնել է այսօր կառավարության հերթական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում։

 

ԵԱՏՄ խորհրդի նիստը նախատեսված է դեկտեմբերի 21-ին, այն համընկնում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպման հետ, որը տեղի կունենա Սանկտ Պետերբուրգում դեկտեմբերի 21-22-ին:

