Հայաստան կայցելի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը

Երեւան: Մեդիամաքս: ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան դեկտեմբերի 18-ին կայցելի Հայաստան:
ՆԱՏՕ-ից հայտնում են, որ Ռադմիլա Շեկերինսկան հանդիպումներ կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի, արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Սուրեն Պապիկյանի հետ:
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ կհանդիպի նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների դեսպանների հետ:
Ռադմիլա Շեկերինսկան ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնում է 2024 թվականի դեկտեմբերից: Նախկինում նա Հյուսիսային Մակեդոնիայի վարչապետի պաշտոնակատար, փոխվարչապետ եւ պաշտպանության նախարար է եղել:
