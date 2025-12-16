Կալաս. Ընտրություններին ընդառաջ Հայաստանը օգնություն է խնդրել ԵՄ-ից

Երեւան: Մեդիամաքս: ԵՄ արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն ասել է, որ 2026 թվականի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Հայաստանը օգնություն է խնդրել ԵՄ-ից։
Կալասն ասել է, որ այդ հարցը քննարկվելու է այսօր Բրյուսելում՝ ԵՄ անդամ պետությունների ԱԳ նախարարների եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային նախաճաշի ընթացքում, հաղորդում է Ազատությունը:
«Հայաստանում հաջորդ տարի ընտրություններ են, եւ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել նրանց օգնելու համար։ Հայերը դիմել են մեզ՝ խնդրելով արտաքին միջամտության դեմ պայքարում նույնպիսի աջակցություն ցուցաբերել, ինչպիսին մենք տրամադրել էինք Մոլդովային», - նշել է Կայա Կալասը։
Մեդիամաքսը նշում է, որ դեկտեմբերի 9-ին ելույթ ունենալով Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում, Կայա Կալասն ասել էր.
«Մենք տեսնում ենք, որ որքան մերձենում է երկիրը Եվրոպական միության հետ, այնքան ուժգնանում է ճնշումը չարամիտ արտաքին ազդեցության կողմից:
Ռուսաստանը եւ նրա պրոքսիները ուժեղացնում են ապատեղեկատվական արշավները, այդ թվում Հայաստանում՝ հաջորդ տարվա ընտրություններին ընդառաջ: Մոլդովան այս տարվա հիմնական թիրախն էր, բայց նաեւ լավագույն ապացույցը, որ այդ մարտահրավերը հաղթահարելի է:
Մենք կշարունակենք մոբիլիզացնել Արտաքին գործողությունների ծառայության միջոցները, որոնք ստեղծել ենք վերջին տասնամյակում՝ միաժամանակ աջակցելով քաղաքացիական հասարակությանը եւ ազատ մեդիային: Ինչպես սովորեցինք Մոլդովայից, արտաքին միջամտությանը հակազդելու եւ ընտրությունների մաքրությունը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է «ամբողջ հասարակություն» մոտեցումը»:
