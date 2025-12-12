Պուտինի եւ Էրդողանի հանդիպմանը միացել է Պակիստանի վարչապետը

Երեւան: Մեդիամաքս: Աշխաբադում ընթացող միջազգային ֆորումի շրջանակներում կայացել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։
Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում ասվում է.
«Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը սկսվել է նրանց պատվիրակությունների անդամների մասնակցությամբ ընդլայնված բանակցություններով:
Նշվել է, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ հարաբերությունները լավ են զարգանում բոլոր ոլորտներում: Ռուս-թուրքական հարաբերությունների բազմակողմանի եւ բազմազան բնույթը, մասնավորապես, առեւտրատնտեսական հարցերում, թույլ է տալիս նրանց հաղթահարել միջազգային մարտահրավերները եւ երրորդ երկրների ճնշումները:
Օրակարգում ներառված էին բազմաթիվ խոշոր համատեղ նախագծեր, առաջին հերթին՝ «Աքույու» ատոմակայանի շինարարության շարունակությունը:
Կայացել է նաեւ ուկրաինական, տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերի վերաբերյալ մտքերի փոխանակում:
Ռուս-թուրքական բանակցությունները շարունակվել են նեղ կազմով: Ավելի ուշ հանդիպմանը միացել է Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը»:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: