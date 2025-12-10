Գրիգորյանը եւ Հաջիեւը խոսել են «հավերժական» խաղաղության մասին

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիեւը համատեղ հարցազրույց են տվել Euronews հեռուստաընկերությանը Դոհայում, որտեղ երկու պաշտոնյաները միջազգային կոնֆերանսի էին մասնակցում:
Euronews-ի հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Գրիգորյանն ու Հաջիեւն ասել են, որ պատերազմն ավարտված է, խաղաղությունը պետք «հավերժական» լինի ապագա սերունդների համար, եւ երկու երկրները պետք է նայեն համատեղ ապագային:
«Բոլոր հակամարտություններում կողմերը միմյանց չեն վստահում: Բայց մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ: Ինչպես ասվում է հայտնի երգում՝ «եւս մի աղյուս պատի մեջ». այս դեպքում՝ դրական իմաստով: Մենք փորձում ենք կառուցել այդ վստահության պատը», - ասել է Արմեն Գրիգորյանը:
