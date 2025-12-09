Փաշինյանն այսօր կհանդիպի Մերցի հետ

Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 9-ից 10-ը պաշտոնական այցով կգտնվի Գերմանիայում:
Կառավարությունից հայտնում են, որ դեկտեմբերի 9-ին նա հանդիպումներ կունենա Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի եւ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ:
Դեկտեմբերի 10-ին Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Համբուրգ, որտեղ հանդիպում կունենա քաղաքապետ Պետեր Չենչերի հետ, կմասնակցի կլոր սեղան-քննարկմանը Համբուրգի առեւտրի պալատում:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: