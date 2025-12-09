Փաշինյանն այսօր կհանդիպի Մերցի հետ - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Դեկտեմբեր 09, 2025
101 դիտում

Փաշինյանն այսօր կհանդիպի Մերցի հետ


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն (արխիվային լուսանկար)


Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 9-ից 10-ը պաշտոնական այցով կգտնվի Գերմանիայում:

Կառավարությունից հայտնում են, որ դեկտեմբերի 9-ին նա հանդիպումներ կունենա Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի եւ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ: 

 

Դեկտեմբերի 10-ին Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Համբուրգ, որտեղ հանդիպում կունենա քաղաքապետ Պետեր Չենչերի հետ, կմասնակցի կլոր սեղան-քննարկմանը Համբուրգի առեւտրի պալատում:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Դեկտեմբեր 9, 2025 09:02
Փաշինյանն այսօր կհանդիպի Մերցի հետ

Հատուկ ռեպորտաժներ | Դեկտեմբեր 8, 2025 17:50
15 տարվա սպասում. փոքրիկ Ալբերտինան պատերազմից չվերադարձած հայրիկին է նման

Հասարակություն | Դեկտեմբեր 8, 2025 17:26
Մ. Աթոռը կանոնախախտ եպիսկոպոսներին հորդորել է վերադառնալ կանոնական դաշտ
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025