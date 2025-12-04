Գրիգորյանն ու Հաջիեւը կքննարկեն «համատեղ ապագան» - Mediamax.am

Գրիգորյանն ու Հաջիեւը կքննարկեն «համատեղ ապագան»


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը դեկտեմբերի 5-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Կատարի Պետության մայրաքաղաք Դոհա:

ԱԽ գրասենյակից հայտնել են, որ «Դոհա ֆորում»-ի շրջանակում Արմեն Գրիգորյանն Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիեւի հետ կմասնակցի «Հայաստան–Ադրբեջան տեւական խաղաղություն. Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը եւ համատեղ ապագան» թեմայով պանելային քննարկմանը։

