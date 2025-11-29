Հայաստանն ու Թուրքիան քննարկել են Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերականգնումը - Mediamax.am

Նոյեմբեր 29, 2025
Հայաստանն ու Թուրքիան քննարկել են Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերականգնումը


Լուսանկարը` mfa.am


Երեւան: Մեդիամաքս: Նոյեմբերի 28-ին Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները հանդիպել են Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Ախուրիկ-Աքյաքա անցակետում եւ Հայաստանի Գյումրի քաղաքում:

Անցկացվել է Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերականգնման եւ շահագործմանն ուղղված տեխնիկական քննարկումների երկրորդ փուլը: Հայաստանի ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ հանդիպումը կայացել է  Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն:

