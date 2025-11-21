Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ղազախստան - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Նոյեմբեր 21, 2025
686 դիտում

Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ղազախստան


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն (արխիվային լուսանկար)


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 20-21-ին պաշտոնական այցով կգտնվի Ղազախստանում:

Կառավարությունից հայտնում են, որ այցի շրջանակում նա առանձնազրույց կունենա Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաեւի հետ, որին կհաջորդի ընդլայնված կազմով հանդիպումը:

 

Վարչապետը հանդիպումներ կունենա նաեւ Ղազախստանի վարչապետ Օլժաս Բեկտենովի եւ Ղազախստանի խորհրդարանի Մաժիլիսի նախագահ Երլան Կոշանովի հետ: 

 

Նախատեսվում են այցելություններ «Աստանա էքսպո» արհեստական բանականության միջազգային կենտրոն եւ Ղազախստանի ազգային թանգարան:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Նոյեմբեր 20, 2025 14:45
Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ղազախստան

Հասարակություն | Նոյեմբեր 20, 2025 10:02
«Ե՛կ Սվարանց» ծրագրով արցախահայերին են հանձնվել առաջին 10 տները

Հայաստանն ու աշխարհը | Նոյեմբեր 20, 2025 00:06
«Հայաստանի ընտրությունները արտաքին քաղաքականության հարց են»
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025