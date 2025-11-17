ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ալիսոն Հուքերը Երեւանում է - Mediamax.am

Նոյեմբեր 17, 2025
ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ալիսոն Հուքերը Երեւանում է


Լուսանկարը` U.S. Embassy Yerevan


Երեւան: Մեդիամաքս: ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ալիսոն Հուքերը ժամանել է Երեւան՝ «տարածաշրջանային խաղաղության եւ անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի տեսլականի առաջմղման նպատակով»:

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից հայտնել են, որ նա կհանդիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին եւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում

Հայաստանի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանին:

 

«Կքննարկվեն հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման հետագա քայլերը՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման» նախագծի եւ հայ-ամերիկյան հուշագրերի շրջանակում»,- ասվում է դեսպանատան հաղորդագրությունում:

