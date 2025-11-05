Շոյգու. Կովկասում իրավիճակը մշտական ուշադրություն է պահանջում - Mediamax.am

Շոյգու. Կովկասում իրավիճակը մշտական ուշադրություն է պահանջում


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի հետ քննարկել է երկկողմ օրակարգը:

ԱԽ գրասենյակից հայտնել են, որ հանդիպումը կայացել է ԱՊՀ անդամ երկրների Անվտանգության խորհրդի քարտուղարների 13-րդ հանդիպման շրջանակում:

 

Մտքեր են փոխանակվել Հարավային Կովկասի անվտանգային իրավիճակի շուրջ եւ անդրադարձել տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման արդյունքում ստեղծվող տնտեսական նոր հնարավորությունների իրագործմանը:

 

Հանդիման մասին ռուսական կողմը հայտնում է, որ Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ «Կովկասում տիրող իրավիճակը պահանջում է մշտական ուշադրություն»։

 

«Մեզ համար կարեւոր է համադրել դիրքորոշումները։ Այն, ինչ վերաբերում է վերջին իրադարձություններին՝ թե՛ Կովկասում ընդհանրապես, թե՛ Հարավային Կովկասում, պահանջում է մեր մշտական ուշադրությունն ու խորհրդակցությունները», – ասել է Շոյգուն:

 

Ռուսական աղբյուրի փոխանցմամբ՝ Արմեն Գրիգորյանը պատրաստակամություն է հայտնել «կիսվել տարածաշրջանի իրավիճակի մանրամասներով»:

