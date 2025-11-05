Միրզոյան. Ալիեւի ձեւակերպումը «ամենակառուցողական չէր» - Mediamax.am

Միրզոյան. Ալիեւի ձեւակերպումը «ամենակառուցողական չէր»


Լուսանկարը` Photolure


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ասել է, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից «Գյոյչա» բառի կիրառումը «չի տեղավորվում» խաղաղության օրակարգում:

«Չեմ ուզում ոչ մեկի փաստաբանությունն անել, բայց ձեւակերպումն այսպես էր, որ «ցարական քարտեզներում չկա Սեւան, կա Գյոյչա»։ Չեմ կարծում՝ կարելի է ասել, որ Ալիեւն ասում է՝ «այսօր չկա Սեւան, կա Գյոյչա»։ Բայց միեւնույնն է`դա ամենակառուցողական ձեւակերպումը չէ, չէինք ասի, որ տեղավորվում է խաղաղության նարատիվի մեջ։ 

 

Ես էլ կարող եմ ասել, որ կան բազմաթիվ ցարական շրջանի քարտեզներ, որտեղ կա Սեւան։ Չեմ ուզում պատմությամբ ավելի հետ գնալ, որովհետեւ շատ անհարմար իրավիճակ կարող է ստեղծվել, եւ հայկական տեղանուններ տեսնենք ավելի լայն տարածքի վրա»,- լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է արտգործնախարարը:

 

Արարատ Միրզոյանը նշել է նաեւ, որ «պետք է խոսել իրական Հայաստանի այսօրվա իրական սահմանների՝ Ադրբեջանի կողմից ճանաչված սահմանների մասին»:

