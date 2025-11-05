Արարատ Միրզոյանը խոսել է խաղաղության երաշխիքների մասին

Երեւան: Մեդիամաքս: Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ասել է, որ խաղաղությունը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հնարավորություն է տալիս էականորեն ավելացնել իրենց ինքնիշխանությունը:
«Խաղաղության երաշխիքը երրորդ երկիրները չեն, խաղաղապահները, տարբեր առաքելությունները չեն, այլ այն համաձայնագրերն են, որոնք ստորագրվում են եւ ձեռնտու են Հայաստանին, Ադրբեջանին, եւ տարածաշրջանի մյուս երկրներին։
Այս փոխշահավետությունն է, որը հարատեւություն է հաղորդելու խաղաղության համաձայնագրին։ Հայաստանը ոչ մի շահագրգռվածություն չի ունենալու խախտել այդ պայմանագիրը, իմ պատկերացմամբ՝ Ադրբեջանը նույնպես նման շահագրգռվածություն չի ունենալու, ոչ մի շահագրգռվածություն չի ունենալու նաեւ Թուրքիան՝ խաթարելու այդ գործընթացը: Մնացած երկրները եւս»,- «Օրբելի» վերլուծական կենտրոնի կազմակերպած համաժողովին ասել է արտգործնախարարը:
«Աշխարհում չկան բացարձակ անկախ պետություններ։ Բոլոր երկրներն ինչ-որ բանով կախված են այլ երկրներից: Այս փոխկապակցվածությունը հասարակության զարգացման մեխանիզմներից մեկն է։ Մենք քաղաքական եւ ռազմավարական իմաստով արդեն կարողանում ենք ամրապնդել մեր ինքնիշխանությունը»,- ասել է Արարատ Միրզոյանը:
