Սիմոնյան. Ամեն ինչ կանենք, որ Ալիեւն ու Էրդողանը Երեւանում իրենց հանգիստ զգան - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Նոյեմբեր 01, 2025
775 դիտում

Սիմոնյան. Ամեն ինչ կանենք, որ Ալիեւն ու Էրդողանը Երեւանում իրենց հանգիստ զգան


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր ասել է, որ պետք է «պատրաստ լինել՝ ադրբեջանական պատվիրակություններն այցելելու են Հայաստան, իսկ հայկական պատվիրակություններն այցելելու են Ադրբեջան»:

«Հայաստանն ակնկալում է, որ բոլոր այն երկրները, որոնք մշտապես մասնակցել են Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, Երեւանում նույնպես կմասնակցեն։ 

 

Իհարկե, կան հարցեր Ադրբեջանի հետ, որոնք պետք է քննարկվեն, մասնավորապես, գերիների, պահվող անձանց հարցը, որը մեծագույն խնդիր է, բայց, այնուամենայնիվ, շփումները շարունակվելու են, ու մենք դրանք խորացնելու ենք: 

 

Ակնկալում ենք, որ թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի նախագահները Հայաստանում կմասնակցեն այդ գագաթնաժողովին, որին մասնակցելու են բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ: Մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որ իրենց համար այստեղ հանգիստ լինի»,- ասել է Ալեն Սիմոնյանը:

 

Հոկտեմբերի 30-ին ադրբեջանական Caliber.Az պարբերականը, հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրին, հաղորդել էր, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը չի պլանավորում մասնակցել 2026 թվականի մայիսին Հայաստանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) գագաթնաժողովին:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Կրթության ապագան | Հոկտեմբեր 31, 2025 18:00
Մարիոն Նոյքամ. «ԱԲ-ն անկարող է փոխարինել դիմացինին զգալու ունակությունը»

Արտաքին քաղաքականություն | Հոկտեմբեր 31, 2025 12:59
Սիմոնյան. Ամեն ինչ կանենք, որ Ալիեւն ու Էրդողանը Երեւանում իրենց հանգիստ զգան

Արտաքին քաղաքականություն | Հոկտեմբեր 31, 2025 09:02
Բելառուսի ընդդիմադիր գործիչը հանդիպել է Փաշինյանի հետ
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025