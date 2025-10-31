Սիմոնյան. Ամեն ինչ կանենք, որ Ալիեւն ու Էրդողանը Երեւանում իրենց հանգիստ զգան

Երեւան: Մեդիամաքս: Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր ասել է, որ պետք է «պատրաստ լինել՝ ադրբեջանական պատվիրակություններն այցելելու են Հայաստան, իսկ հայկական պատվիրակություններն այցելելու են Ադրբեջան»:
«Հայաստանն ակնկալում է, որ բոլոր այն երկրները, որոնք մշտապես մասնակցել են Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, Երեւանում նույնպես կմասնակցեն։
Իհարկե, կան հարցեր Ադրբեջանի հետ, որոնք պետք է քննարկվեն, մասնավորապես, գերիների, պահվող անձանց հարցը, որը մեծագույն խնդիր է, բայց, այնուամենայնիվ, շփումները շարունակվելու են, ու մենք դրանք խորացնելու ենք:
Ակնկալում ենք, որ թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի նախագահները Հայաստանում կմասնակցեն այդ գագաթնաժողովին, որին մասնակցելու են բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ: Մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որ իրենց համար այստեղ հանգիստ լինի»,- ասել է Ալեն Սիմոնյանը:
Հոկտեմբերի 30-ին ադրբեջանական Caliber.Az պարբերականը, հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրին, հաղորդել էր, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը չի պլանավորում մասնակցել 2026 թվականի մայիսին Հայաստանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) գագաթնաժողովին:
