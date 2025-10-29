Փաշինյանը կմասնակցի Փարիզի խաղաղության համաժողովին - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 29, 2025
Փաշինյանը կմասնակցի Փարիզի խաղաղության համաժողովին


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն (արխիվային լուսանկար)


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 29-ից 30-ը աշխատանքային այցով կլինի Ֆրանսիայում։

Կառավարությունից հայտնել են, որ այսօր վարչապետը կմասնակցի Փարիզի խաղաղության 8-րդ համաժողովին, նախատեսված են նաեւ երկկողմ հանդիպումներ։

 

Հոկտեմբերի 30-ին Ելիսեյան պալատում կկայանա վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ։

