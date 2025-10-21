Երեւանում ողջունել են Իլհամ Ալիեւի հայտարարությունը

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանն այսօր արձագանքել է Իլհամ Ալիեւի հայտարարությանն այն մասին, որ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան ապրանքների տարանցման սահմանափակումները վերացվել են:
«Հայաստանը ողջունում է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը՝ դեպի Հայաստան բեռների տարանցման սահմանափակումների վերացման մասին։
Այս քայլը կարեւոր նշանակություն ունի տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման, փոխվստահության ամրապնդման եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղության ինստիտուցիոնալացման գործում՝ Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին համահունչ», - ասել է Նազելի Բաղդասարյանը:
Պաշտոնական այցով Աստանայում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաեւի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում այսօր ասել է.
«Ադրբեջանը վերացրել է Հայաստան բեռնափոխադրման բոլոր սահմանափակումները, որոնք գոյություն ունեին, եւ առաջին նման տարանցիկ բեռը ղազախական հացահատիկի առաքումն էր դեպի Հայաստան: Կարծում եմ, սա նաեւ լավ ցուցանիշ է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ խաղաղությունը միայն թղթի վրա չէ, այլեւ՝ գործնականում»:
