Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահները հանդիպել են Ժնեւում

Երեւան: Մեդիամաքս: Ժնեւում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության վեհաժողովի շրջանակում հանդիպել են Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան:
«Նրանք ողջունել են Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը:
Զրուցակիցներն ընդգծել են կառուցողական երկխոսությունը շարունակելու կարեւորությունը եւ պատրաստակամություն հայտնել աջակցելու խորհրդարանական մակարդակում վստահության ամրապնդմանն ուղղված քայլերի իրագործմանը»,- ասվում է Հայաստանի Ազգային Ժողովի հաղորդագրության մեջ:
