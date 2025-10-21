Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահները հանդիպել են Ժնեւում - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 21, 2025
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահները հանդիպել են Ժնեւում


Երեւան: Մեդիամաքս: Ժնեւում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության վեհաժողովի շրջանակում հանդիպել են Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան:

«Նրանք ողջունել են Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը:

 

Զրուցակիցներն ընդգծել են կառուցողական երկխոսությունը շարունակելու կարեւորությունը եւ պատրաստակամություն հայտնել աջակցելու խորհրդարանական մակարդակում վստահության ամրապնդմանն ուղղված քայլերի իրագործմանը»,- ասվում է Հայաստանի Ազգային Ժողովի հաղորդագրության մեջ:

