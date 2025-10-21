Միրզոյանը եւ Կալասը խոսել են հիբրիդային սպառնալիքներին հակազդելու մասին - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 21, 2025
Միրզոյանը եւ Կալասը խոսել են հիբրիդային սպառնալիքներին հակազդելու մասին


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ ԵՄ արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը մտքեր են փոխանակել «ներկայիս հիբրիդային սպառնալիքների հաղթահարման մեխանիզմների շուրջ»։

Այդ մասին ասվում է ՀՀ ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ՝ hոկտեմբերի 20-ին Լյուքսեմբուրգում կայացած Միրզոյանի եւ Կալասի հանդիպման մասին:

Միրզոյանն ասել է, որ Հայաստանը բախվում է հիբրիդային սպառնալիքների աճին

Նշվում է, որ Արարատ Միրզոյանը Կայա Կալասի հետ քննարկել է ՀՀ-ԵՄ գործընկերության նոր օրակարգի վերջնականացմանն ու հաստատմանն առնչվող հարցեր։

 

«Երկուստեք ընդգծվել է տնտեսական ու տրանսպորտային փոխկապակցվածության խթանման հարցում փոխշահավետ ծրագրերի կյանքի կոչման կարեւորությունը, ինչին մեծապես կարող են նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղությունն ու օգոստոսին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները», - ասված է հաղորդագրության մեջ:

 

 

