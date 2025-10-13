Փաշինյանը Շարմ Էլ Շեյխում զրուցել է Ալիեւի հետ - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 14, 2025
172 դիտում

Փաշինյանը Շարմ Էլ Շեյխում զրուցել է Ալիեւի հետ


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Շարմ Էլ Շեյխում կարճատեւ զրույցներ է ունեցել տարբեր երկրների առաջնորդների հետ:

Ինչպես երեւում է ՀՀ կառավարության տրամադրած նկարներից, Շարմ Էլ Շեյխում Նիկոլ Փաշինյանը զրուցել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի, Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի, ՄԱԿ գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի եւ այլ ղեկավարների հետ: 

 

Հայաստանի վարչապետը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթթահ աս-Սիսիի հրավերով Շարմ Էլ Շեյխ քաղաքում կմասնակցի Մերձավոր Արեւելքի Խաղաղության գագաթնաժողովին:

Մեր ընտրանին
