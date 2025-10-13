Փաշինյանը Եգիպտոսում կմասնակցի Խաղաղության գագաթնաժողովին

Երեւան: Մեդիամաքս: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 13-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն։
Կառավարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի վարչապետը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթթահ աս-Սիսիի հրավերով Շարմ Էլ Շեյխ քաղաքում կմասնակցի Մերձավոր Արեւելքի Խաղաղության գագաթնաժողովին:
Եգիպտոս է մեկնել նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: