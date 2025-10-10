Պուտին. Մոսկվայի եւ Բաքվի միջեւ «հույզերի ճգնաժամ» էր - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 11, 2025
Պուտին. Մոսկվայի եւ Բաքվի միջեւ «հույզերի ճգնաժամ» էր


Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջպետական հարաբերություններում ճգնաժամ չի եղել։

«Չէի ասի, որ միջպետական հարաբերություններում որեւէ ճգնաժամ կար։ Դա ի՞նչ ճգնաժամ էր։ Կասեի, որ հույզերի ճգնաժամ էր», - ասել է Պուտինը՝ հանդես գալով Դուշանբեում ԱՊՀ գագաթնաժողովի արդյունքներին նվիրված մամուլի ասուլիսում։

 

«Պետք էր հանգիստ խնդիրը հասկանալ», - նշել է Պուտինը՝ անդրադառնալով 2024 թվականի դեկտեմբերին ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանմանը։

 

«Մեծ հույս ունեմ, որ շրջել ենք այս էջը եւ կզարգացնենք մեր շփումները առանց որեւէ բարդությունների», - եզրափակել է Ռուսաստանի նախագահը։ 

 

 

