Հոկտեմբեր 09, 2025
Պուտինը եւ Ալիեւը կհանդիպեն Դուշանբեում


Լուսանկարը` Reuters


Երեւան: Մեդիամաքս: Այսօր Դուշանբեում նախատեսված է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ Ալիեւի հանդիպումը։

ՏԱՍՍ-ի հաղորդմամբ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ առաջնորդները հանդիպման մասին պայմանավորվել են հոկտեմբերի 7-ին կայացած «դրական եւ կառուցողական» հեռախոսազրույցի ժամանակ։

 

«Կտեսնենք այս հանդիպման արդյունքները: Մենք լավատեսորեն ենք տրամադրված», - հավելել է Պեսկովը: Նա ասել է, որ կողմերը կքննարկեն երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս վիճակը, ինչպես նաեւ Մոսկվայի եւ Բաքվի միջեւ ծագած խնդիրները։ 

