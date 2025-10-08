Փաշինյանը Բրյուսելում կմասնակցի «Համաշխարհային դարպասներ» համաժողովին

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 8-ին եւ 9-ին աշխատանքային այցով կգտնվի Բրյուսելում։
Կառավարությունից հայտնել են, որ նա կմասնակցի «Համաշխարհային դարպասներ» (Global Gateway) միջազգային երկրորդ համաժողովին։
Նախատեսված են Փաշինյանի հանդիպումները արտերկրի գործընկերների հետ։
Մեդիամաքսը նշում է, որ հոկտեմբերի 10-ին Դուշանբեում կայանալու է Անկախ պետությունների համագործակցության գագաթնաժողովը, որին Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության մասին պաշտոնական հաղորդագրություն առայժմ չի տարածվել:
Այնուհանդերձ, Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն այսօր ասել է, որ գագաթնաժողովին մասնակցելու են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Ղրղզստանի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի նախագահները եւ Հայաստանի վարչապետը:
