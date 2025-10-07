Փաշինյանը կարեւորել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կապերի զարգացումը - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 07, 2025
Փաշինյանը կարեւորել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կապերի զարգացումը


Երեւան: Մեդիամաքս: Տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։

Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան առթիվ:

 

«Հեռախոսազրույցի ընթացքում կարեւորելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ հարաբերությունների հետագա զարգացումը` վարչապետ Փաշինյանը բարձր է գնահատել այդ զարգացման գործում ՌԴ նախագահի անձնական ներդրումը»,- ասվում է ՀՀ կառավարության հաղորդագրության մեջ:

Արտաքին քաղաքականություն | Հոկտեմբեր 7, 2025 17:12
