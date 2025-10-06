Ադրբեջանում կհանդիպեն թյուրքական պետությունների ղեկավարները - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 06, 2025
Ադրբեջանում կհանդիպեն թյուրքական պետությունների ղեկավարները


Լուսանկարը` akorda.kz


Երեւան: Մեդիամաքս: Հոկտեմբերի 6-ից 7-ը Ադրբեջանի Գաբալա քաղաքում տեղի կունենա Թյուրքական պետությունների կազմակերպության (ԹՓԿ) գագաթնաժողովը։

ԹՊԿ անդամներն են Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Թուրքիան եւ Ուզբեկստանը։

 

Երկրների ղեկավարները կքննարկեն քաղաքական, առեւտրատնտեսական, նորարարական, ներդրումային, էներգետիկ, տրանսպորտի եւ կապի, հումանիտար եւ այլ ոլորտներում համագործակցության հարցերը։

 

Գագաթնաժողովի կարգախոսն է «Տարածաշրջանային խաղաղություն եւ անվտանգություն»։

Ադրբեջանում կհանդիպեն թյուրքական պետությունների ղեկավարները

