Ադրբեջանում կհանդիպեն թյուրքական պետությունների ղեկավարները

Երեւան: Մեդիամաքս: Հոկտեմբերի 6-ից 7-ը Ադրբեջանի Գաբալա քաղաքում տեղի կունենա Թյուրքական պետությունների կազմակերպության (ԹՓԿ) գագաթնաժողովը։
ԹՊԿ անդամներն են Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Թուրքիան եւ Ուզբեկստանը։
Երկրների ղեկավարները կքննարկեն քաղաքական, առեւտրատնտեսական, նորարարական, ներդրումային, էներգետիկ, տրանսպորտի եւ կապի, հումանիտար եւ այլ ոլորտներում համագործակցության հարցերը։
Գագաթնաժողովի կարգախոսն է «Տարածաշրջանային խաղաղություն եւ անվտանգություն»։
