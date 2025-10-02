Փաշինյանը Կոպենհագենում հանդիպել է Ալիեւին - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 02, 2025
Փաշինյանը Կոպենհագենում հանդիպել է Ալիեւին


Լուսանկարը` Քաղաքացիական պայմանագիր


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կոպենհագենում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւին:

Այս մասին Ֆեյսբուքի իր էջում հայտնել է Փաշինյանը՝ առանց մանրամասնելու, թե ինչ է քննարկվել հանդիպմանը:

 

Կոպենհագենում մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 7-րդ գագաթնաժողովը, որին մասնակցում է Փաշինյանը: Դանիայում նա երկկողմ հանդիպումներ կունենա միջազգային գործընկերների հետ:

