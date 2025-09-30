Միրզոյանն ու Սիբիհան քննարկել են Հայաստան-Ուկրաինա համագործակցության զարգացումը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Սեպտեմբեր 30, 2025
374 դիտում

Միրզոյանն ու Սիբիհան քննարկել են Հայաստան-Ուկրաինա համագործակցության զարգացումը


Լուսանկարը` ՀՀ Արտաքին գործերի մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Ուկրաինայի իր պաշտոնակից Անդրեյ Սիբիհայի հետ քննարկել է երկու երկրների միջեւ համագործակցության զարգացման հեռանկարները։

X-ի միկրոբլոգի իր էջում Արարատ Միրզոյանը գրել է, որ «խորաթափանց զրույց է ունեցել» գործընկերոջ հետ:

 

«Մենք համաձայնեցինք զարգացնել Հայաստան-Ուկրաինա համագործակցությունը եւ ակտիվացնել երկկողմ օրակարգը: Հանդիպմանը տեղեկացրի Հարավային Կովկասում հաստատված խաղաղության մասին։ Ընդգծեցի նաեւ խաղաղություն հաստատելու կարեւորությունը Ուկրաինայում։ Կարծիքներ փոխանակեցինք ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ»,- գրել է Արարատ Միրզոյանը:

 

Հանդիպմանն անդրադարձել է նաեւ Ուկրաինայի ԱԳ նախարար Անդրեյ Սիբիհան՝ այն որակելով «կարեւոր եւ բովանդակալից»:

 

«Քննարկեցինք, թե ինչպես կարող ենք համատեղ քայլերով նպաստել համապարփակ, արդար եւ կայուն խաղաղության հաստատմանը Եվրոպայում»,- գրել է ուկրաինացի դիվանագետը՝ նշելով, որ Արարատ Միրզոյանին հրավիրել է Կիեւ։ 

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Սեպտեմբեր 30, 2025 13:03
Միրզոյանն ու Սիբիհան քննարկել են Հայաստան-Ուկրաինա համագործակցության զարգացումը

Արտաքին քաղաքականություն | Սեպտեմբեր 29, 2025 17:14
«Կոնկրետ պայմանավորվածություն չկա, բայց TRIPP-ի հարցն ԱՄՆ ուշադրության կենտրոնում է»

Արտաքին քաղաքականություն | Սեպտեմբեր 29, 2025 14:41
Փաշինյանը եւ ԵԽԽՎ նախագահը քննարկել են տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025