Միրզոյանն ու Սիբիհան քննարկել են Հայաստան-Ուկրաինա համագործակցության զարգացումը

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Ուկրաինայի իր պաշտոնակից Անդրեյ Սիբիհայի հետ քննարկել է երկու երկրների միջեւ համագործակցության զարգացման հեռանկարները։
X-ի միկրոբլոգի իր էջում Արարատ Միրզոյանը գրել է, որ «խորաթափանց զրույց է ունեցել» գործընկերոջ հետ:
«Մենք համաձայնեցինք զարգացնել Հայաստան-Ուկրաինա համագործակցությունը եւ ակտիվացնել երկկողմ օրակարգը: Հանդիպմանը տեղեկացրի Հարավային Կովկասում հաստատված խաղաղության մասին։ Ընդգծեցի նաեւ խաղաղություն հաստատելու կարեւորությունը Ուկրաինայում։ Կարծիքներ փոխանակեցինք ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ»,- գրել է Արարատ Միրզոյանը:
Հանդիպմանն անդրադարձել է նաեւ Ուկրաինայի ԱԳ նախարար Անդրեյ Սիբիհան՝ այն որակելով «կարեւոր եւ բովանդակալից»:
«Քննարկեցինք, թե ինչպես կարող ենք համատեղ քայլերով նպաստել համապարփակ, արդար եւ կայուն խաղաղության հաստատմանը Եվրոպայում»,- գրել է ուկրաինացի դիվանագետը՝ նշելով, որ Արարատ Միրզոյանին հրավիրել է Կիեւ։
