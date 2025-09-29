«Կոնկրետ պայմանավորվածություն չկա, բայց TRIPP-ի հարցն ԱՄՆ ուշադրության կենտրոնում է» - Mediamax.am

Սեպտեմբեր 30, 2025
«Կոնկրետ պայմանավորվածություն չկա, բայց TRIPP-ի հարցն ԱՄՆ ուշադրության կենտրոնում է»


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Ստրասբուրգում ասել է, որ «TRIPP-ի հարցը շարունակում է գտնվել եւ ԱՄՆ-ի, եւ միջազգային հանրության օրակարգում»:

«Ամերիկյան պատվիրակությունը վերջերս Հայաստան էր այցելել, քննարկումները սկսվել են եւ կշարունակվեն: Այս պահի դրությամբ կոնկրետ պայմանավորվածություններ չկան: Կարծում եմ՝ խնդիրն այն է, որ Թրամփի ադմինիստրացիան գլոբալ օրակարգ ունի, բայց համոզված եղեք, որ TRIPP օրակարգը շարունակում է գտնվել եւ ԱՄՆ, եւ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում, մեծ հետաքրքրություն կա: Հիմա մենք աշխատում ենք դանդաղ, բայց առանց ընդհատումների»,- Ստրասբուրգում հայ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը`խոսելով «Թրամփի ուղու» մասին:

