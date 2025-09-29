Փաշինյանը եւ ԵԽԽՎ նախագահը քննարկել են տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Սեպտեմբեր 29, 2025
225 դիտում

Փաշինյանը եւ ԵԽԽՎ նախագահը քննարկել են տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) նախագահ Թեոդորոս Ռուսոպուլոսը Ստրասբուրգում քննարկել են Հայաստանի եւ Եվրոպայի խորհրդի համագործակցությունը:

Կառավարությունից հայտնել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպմանն ընդգծել է ՀՀ կառավարության պատրաստակամությունը՝ շարունակելու արդյունավետ փոխգործակցությունը ԵԽ կառույցների հետ։ Զրուցակիցները ընդգծել են, որ «Հայաստան–Եվրոպայի խորհուրդ գործընկերության խորացումը կարեւոր է ինչպես ինստիտուցիոնալ դիմակայունության, այնպես էլ եվրոպական իրավական տարածքի հետ ինտեգրացիոն գործընթացների համար»:

 

Հանդիպմանը ՀՀ վարչապետը եւ ԵԽԽՎ նախագահը մտքեր են փոխանակել նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերի շուրջ։ Զրուցակիցներն ընդգծել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումն ու վստահություն հայտնել, որ «խաղաղության հաստատումը նոր եւ նշանակալի ազդակ կհաղորդի տարածաշրջանում համագործակցության զարգացմանն ու կայունության ապահովմանը»:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Սեպտեմբեր 29, 2025 14:41
Փաշինյանը եւ ԵԽԽՎ նախագահը քննարկել են տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր

Արտաքին քաղաքականություն | Սեպտեմբեր 29, 2025 10:15
Փաշինյանը ելույթ կունենա ԵԽԽՎ լիագումար նիստում

Հատուկ ռեպորտաժներ | Սեպտեմբեր 27, 2025 23:25
ArmGeo-ի անկրկնելի տեսարաններով վերելքը Սիս եւ Բարդող
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025