Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայից մեկնել է Նյու Յորք - Mediamax.am

Սեպտեմբեր 26, 2025
Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն (արխիվային լուսանկար)


Երեւան: Մեդիամաքս: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 26–ից 27-ը աշխատանքային այցով կգտնվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։

Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը հայտնել է, որ Նյու Յորքում Հայաստանի վարչապետը կմասնակցի ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին եւ հանդես կգա նստաշրջանի բարձրաստիճան քննարկումների հատվածում։

 

Այցի շրջանակում նախատեսվում է նաեւ վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշի հետ։

 

Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ է մեկնել Մոսկվայից, որտեղ սեպտեմբերի 25-ին մասնակցել էր «Համաշխարհային ատոմային շաբաթ» համաժողովին եւ առանձին հանդիպում էր ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ:

Կարծիքներ

Մեր ընտրանին
