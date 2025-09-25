Միրզոյանը ԿԽՄԿ նախագահի հետ քննարկել է հայ գերիների խնդիրը

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի (ԿԽՄԿ) նախագահ Միրյանա Սպոլյարիչ Էգերի հետ։
ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ Արարատ Միրզոյանը եւ Միրյանա Սպոլյարիչ Էգերը քննարկել են Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւ պատանդառված քաղաքացիների ազատ արձակման, ինչպես նաեւ Ադրբեջանում ԿԽՄԿ գրասենյակի փակման պայմաններում նրանց այցելությունների կազմակերպման խնդիրները:
«Զրուցակիցները հույս են հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան գագաթաժողովի համաձայնություններով հաստատված խաղաղությունը կնպաստի նաեւ հումանիտար հարցերի կարգավորմանը», - ասված է հաղորդագրության մեջ:
