Հայ-ադրբեջանական գործընթացը քննարկվել է «Տրանսատլանտիկ ընթրիքում»

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ԱԳՆ ղեկավարները Նյու Յորքում մասնակցել են ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հրավիրած «Տրանսատլանտիկ ընթրիքին»:
ԱՄՆ պետքարտուղարության հաղորդագրությունում ասվում է.
«Մարկո Ռուբիոն Տրանսատլանտիկ ընթրիքի էր հրավիրել ԵՄ եւ ՆԱՏՕ անդամ պետությունների արտգործնախարարներին, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեին, ԵՄ Բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասին, ինչպես նաեւ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Շվեյցարիայի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարներին:
Լուսանկարը` trend.az
Պետքարտուղարը ընդգծել է տրանսատլանտիկ գործընկերության կարեւորությունը խաղաղությունը պահպանելու եւ բարգավաճումն ապահովելու համար, ՆԱՏՕ անդամ պետությունների պաշտպանական ծախսերը ավելացնելու պատմական հանձնառությունը, ինչպես նաեւ դիվանագիտական ջանքերը շարունակելու կարեւորությունը՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմն ավարտելու համար:
Պետքարտուղարը ընդգծել է նաեւ Չինաստանի վնասակար ազդեցությանը հակադրվելու եւ Մերձավոր Արեւելքում կայունություն ապահովելու կարեւորությունը, Իրանի կողմից միջուկային զենք ստանալու հնարավորության բացառումը, նշել է ԱՄՆ նախագահի ձեռքբերումը, որի շնորհիվ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բռնել են տեւական խաղաղությունը տանող ուղին»:
