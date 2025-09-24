Պուտինը կհանդիպի Փաշինյանի հետ

Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սեպտեմբերի 25-ին հանդիպում կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ՝ Մոսկվայում կայանալիք Գլոբալ ատոմային ֆորումի շրջանակում։
«Ֆորումից հետո Վլադիմիր Պուտինը հանդիպումներ կունենա մի շարք արտասահմանյան պատվիրակությունների ղեկավարների հետ», - ասվում է Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։
Գլոբալ ատոմային ֆորումին կմասնակցեն Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին, Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Եթովպիայի վարչապետ Աբիյ Ահմեդը։
Ավելի վաղ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպման հավանականության մասին խոսել էր Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Վլադիմիր Պուտինի եւ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հանդիպումը կայացել էր 2025 թվականի օգոստոսի 31-ին Չինաստանում՝ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակում։
