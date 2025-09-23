Միրզոյանն ու Բայրամովը հանդիպել են Նյու Յորքում

Երեւան: Մեդիամաքս: ՄԱԿ Գլխավոր Ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը:
«Կառուցելով օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի Խաղաղության գագաթաժողովի արդյունքների վրա՝ նախարարները մտքեր են փոխանակել խաղաղության օրակարգի առաջմղման հնարավոր քայլերի շուրջ»,- ասվում է ՀՀ ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ:
Նախարարները համաձայնել են շարունակել երկխոսությունը։
