Հայաստան կայցելի ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը

Սեպտեմբեր 18, 2025
345 դիտում

Հայաստան կայցելի ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը


Լուսանկարը` europa.eu


Երեւան: Մեդիամաքս: Սեպտեմբերի 19-ին Հայաստան կայցելի ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը։

Եվրամիության պատվիրակությունից հայտնում են, որ «այցը տեղի է ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության գործընթացի վճռորոշ փուլում և հնարավորություն կտա ներկայացնելու ԵՄ միջտարածաշրջանային կապակցվածության օրակարգը՝ որպես իրական ներդրում տարածաշրջանային զարգացման գործում»:

 

Մարթա Կոսը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին եւ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանին։ 

