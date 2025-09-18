Հայաստան կայցելի ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը

Երեւան: Մեդիամաքս: Սեպտեմբերի 19-ին Հայաստան կայցելի ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը։
Եվրամիության պատվիրակությունից հայտնում են, որ «այցը տեղի է ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության գործընթացի վճռորոշ փուլում և հնարավորություն կտա ներկայացնելու ԵՄ միջտարածաշրջանային կապակցվածության օրակարգը՝ որպես իրական ներդրում տարածաշրջանային զարգացման գործում»:
Մարթա Կոսը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին եւ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանին։
